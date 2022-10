Acqua Minerale Maniva pH8 per tutti gli sportivi

Nuovo packaging per l'Acqua Minerale Maniva pH8. Un packaging sostenibile, " Smile-Box Maniva pH8", realizzato in collaborazione con Tetra Pak®. Due i formati, rispettivamente da 50 e da 100 cl, dal design minimal e dalle linee futuristiche che permette di poter custodire la purezza originaria dell'acqua in ogni condizione di utilizzo.

L'acqua Minerale Maniva pH8 all'interno del nuovo contenitore, interamente riciclabile, viene così protetta dalla luce sin dal suo riempimento; confezionata in ambiente asettico, Maniva pH8 preserva e mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e i benefici alcalini delle sue naturali proprietà. Così, al riparo da ossigeno e luce, pura come alla fonte, l'acqua Maniva diventa ancora più un’alleata del nostro benessere corporeo, favorendo la creazione di un ambiente extracellulare che nutre al meglio le nostre cellule, le ossigena e ne elimina le tossine.

Lo "Smile-Box Maniva pH8", da 50 e 100cl, è stato concepito per offrire un'alternativa alle classiche modalità di confezionamento di Acqua Minerale Maniva e testato a lungo per individuare il più valido sistema di protezione a salvaguardia delle peculiarità di questa eccezionale acqua naturalmente oligominerale e alcalinizzante, diventando così un valido alleato soprattutto per gli sportivi e le sportive, sia a livello amatoriale che agonistico o professionistico.

La passione per lo sport ha da sempre accompagnato la storia di Maniva: già 20 anni fa la prima sponsorizzazione nel settore calcistico con il Milan di Carlo Ancelotti, che fece da trampolino di lancio per la notorietà del brand. Un legame e una passione per lo sport che ha portato Acqua Maniva ad avvicinarsi prima e a investire poi nel mondo del basket, volley, tennis, rugby e ciclismo.

Ad oggi infatti, per la stagione 2022-23, lo " Smile-Box Maniva pH8", accompagna diverse società sportive, tra cui lo Spezia Calcio (Serie A maschile), il Brescia Calcio (Serie B femminile), Germani Brescia e Vanoli Basket Cremona, squadre di basket che militano rispettivamente nella serie A1 e A2, Trentino Volley maschile (Superlega) e femminile (Serie A2).Inoltre sempre quest’anno Maniva ha deciso di investire nel ciclismo con il Giro d’Italia Donne 2022 e nel tennis, attraverso la sponsorizzazione del Circolo Tennis Eurosporting di Cordenons in Friuli Venezia Giulia, dove a luglio si è svolto il relativo torneo internazionale Challenger ATP.

Maniva è da sempre l'acqua ideale per ogni sport, grazie soprattutto al suo pH alcalino che è analogo al liquido extracellullare in cui vivono e si riproducono le nostre cellule e che aiuta a mantenere il pH corporeo, in concerto con un'alimentazione e uno stile di vita alcalinizzante, così come da sempre voluto e promosso dall'azienda lombarda, Maniva Spa di Bagolino (Brescia).