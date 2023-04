Milano inaugura le nuove Fitness Deluxe Suite

Nelle nuove Fitness Deluxe Suite, dove innovazione e design sono firmati e garantiti da Technogym, l’ospite potrà dedicarsi alla propria forma fisica in totale comfort, supportato da attrezzi di ultimissima generazione. E ancora, potrà scegliere di essere affiancato da un personal trainer, che lo guiderà in esercizi “tailor made” e che, tempo permettendo, potrà proporre allenamenti “en plein air”, nella scenografica corte privata dell’hotel.

A conferma dell’attenzione che Blu Hotels riserva ai propri ospiti, nelle suite sarà presente una water bottle da portare sempre con sé firmata UYN – Unleash Your Nature, brand italiano leader nell'abbigliamento sportivo tecnico e funzionale. Completeranno il set dello sportivo le barrette Chimpanzee targate Vince, il brand di eccellenza per la nutrizione sostenibile.

“Sempre più chi viaggia sente l’esigenza di continuare a mantenersi in forma, svolgendo l’attività fisica abituale” dichiara Manuela Miraudo, Events & Communication manager del Gruppo. “Scaricare le tensioni accumulate in una giornata di lavoro è fondamentale per il proprio benessere e aiuta a ritrovare un equilibrio psico-fisico e, perché no, a dormire meglio. Un corner dedicato al fitness in camera è indubbiamente un plus, che permette di fare esercizio fisico come e quando si vuole!”, conclude Miraudo.