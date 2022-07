Nasce Box Maniva: il benessere sostenibile

Nuovo packaging per l'Acqua Minerale Maniva pH8. Un packaging sostenibile, " Smile-Box Maniva pH8", realizzato in collaborazione con Tetra Pak®. Due i formati, rispettivamente da 50 e da 100 cl, dal design minimal e dalle linee futuristiche che permette di poter custodire la purezza originaria dell'acqua in ogni condizione di utilizzo. L'acqua Minerale Maniva pH8 all'interno del nuovo contenitore, totalmente riciclabile, viene così protetta dalla luce sin dalla sua imbottigliatura; confezionata in ambiente asettico, Maniva pH8 preserva e mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e i benefici alcalini delle sue naturali proprietà. Così, al riparo da ossigeno e luce, pura come alla fonte, l'acqua Maniva diventa ancora più un’alleata del nostro benessere corporeo, favorendo la creazione di un ambiente extracellulare che nutre al meglio le nostre cellule, le ossigena e ne elimina le tossine.