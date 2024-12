Alpe Cimbra-Folgaria & Lavarone, quando lo sci è davvero per tutti

MILANO. Venerdì 6 dicembre Alpe Cimbra-Folgaria & Lavarone, nel cuore del Trentino, inaugura la stagione invernale 2024. Questo comprensorio, con i suoi oltre 100 km di piste, è una destinazione ideale per chi cerca vacanze sulla neve che combinano sport, divertimento e accoglienza per ogni tipo di ospite. Fiore all’occhiello dell’area è la scuola di sci Scie di Passione, tra le prime in Italia a specializzarsi nell’insegnamento a persone con disabilità. Attiva da oltre

15 anni, offre la possibilità di vivere l’emozione della montagna in totale sicurezza e con un approccio personalizzato. Dai bambini agli adulti, tutti possono scoprire il piacere dello sci grazie a maestri esperti, corsi adattati e un’attenzione unica alle esigenze individuali. Stefano Carbone, Direttore Tecnico della Scuola, racconta: «Ogni anno dedichiamo oltre 14.000 ore di lezioni a bambini e adulti, adattando i nostri corsi alle diverse esigenze per chiunque desideri vivere l’emozione della montagna. Che si tratti di corsi di 5-10 giorni o lezioni giornaliere, i preziosi feedback dei nostri ospiti ci permettono di migliorare costantemente l’esperienza offerta, rendendola accessibile e inclusiva per tutti. In particolare, per gli ospiti con disabilità, offriamo un contatto personalizzato One-to-One prima delle lezioni, per organizzare ogni dettaglio e garantire un’esperienza su misura».