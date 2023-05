Grisport Eco 3P Active Pro Wave: antinfortunistico e green

Dopo le sue prime sneaker “green” , appartenenti alla Linea “CITY” ed adatte per la vita di tutti i giorni, Grisport ha pensato di portare la propria visione “Eco friendly” anche nel settore antinfortunistico .

Sono state pensate, così, le calzature “Eco 3P” Active Pro Wave, dove la prima P si riferisce al Prodotto, dato che l’azienda di Castelcucco, per la produzione di queste scarpe, utilizza materiali riciclati, riciclabili ed ecosostenibili. La seconda P, invece, è relativa al Packaging, che è al 100% riciclato e riciclabile, con un sistema brevettato automontante per diminuire l’ingombro. L’ultima P è per il Processo di produzione della calzatura, anch’esso totalmente “Green”.

Grisport Active Pro Wave possiede un’intersuola al 100% di poliuretano riciclabile, mentre la parte superiore del sottopiede è formata al 100% da materiale riciclato. Il tessuto della tomaia, l’etichetta, il laccio, la fettuccia sono al 100% poliestere riciclato, e la fodera interna è formata al 60% da poliestere riciclato e dal 40% di poliestere. L’inserto ammortizzante, infine, è al 100% di materiale riciclabile. La lamina protettiva, infine, è costituita all’84% da poliestere riciclato e, per il restante 16%, da polipropilene. Grazie alla Tecnologia Eco 3P si avrà così “un prodotto più ecosostenibile per un futuro più ecosostenibile”.