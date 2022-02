Family First lancia la capsule collection LOONEY TUNES™ x Family First

Una collaborazione fortemente voluta da Family First proprio perché Bugs Bunny e i suoi amici rispecchiano appieno il concetto valoriale di famiglia allargata, di gruppo e condivisione, propri del DNA del brand italiano. Un concept che Family First esprime sin dalla sua nascita con il claim: “If you want to go fast go alone, if you want to go far go together”.

Il big player Marshawn Lynch , infatti, ha detto: “If you want to go fast go alone, if you want to go far go together. Quello che Family First significa per me sta proprio nel concetto dell’espressione stessa: si è in grado di andare lontano perché si è insieme e si condivide tutto, come una famiglia. Ed è quello che il brand trasmette ogni giorno”.

Los Angeles rappresenta per Family First una vetrina molto importante e perfetta per lanciare la capsule LOONEY TUNES, celebrativa del mondo dello sport e del legame di gruppo. Il brand, inoltre, non è nuovo al mercato americano: il marchio infatti è co-owned negli Stati Uniti con Marshawn Lynch , vincitore del Super Bowl nel 2013, e Josh Johnson e Marcus Peters, tutti e 3 giocatori dell’NFL e fondatori dell'omonima fondazione, la Fam1st Family Foundation.

Interamente Made in Italy, per design e produzione, ma dal sapore streetwear e di ispirazione college tipica americana, la capsule collection LOONEY TUNES™ x Family First si compone di capi seasonless e unisex: t-shirt, hoodies, jogger short, shirts e varsity jacket, capo icona del brand e il più esclusivo della collezione, realizzato in 100% pelle con interni in raso. Le camicie - nei modelli a manica corta e lunga, realizzate in viscosa tessuto carry-over del brand - presentano stampe realizzate con tecniche e grafiche esclusive di Family First. L’intera palette cromatica dei capi riprende i colori simbolo del football americano come il blue royal, il nero, l’arancione e il bianco.

Giorgio Mallone, Direttore Creativo di Family First, ha dichiarato: “Collaborare con Warner Bros è stato davvero interessante per noi, perché ci ha permesso non solo di dare sfogo alla nostra creatività ma soprattutto di sviluppare una collezione che esprime al meglio la nostra identità di brand e di famiglia, intesa come gruppo che condivide emozioni, passioni, gioie”.

L’evento di lancio della capsule collection LOONEY TUNES™ x Family First si è tenuto ieri, 10 febbraio, all’interno del Beverly Center di Los Angeles, dove la collezione sarà venduta in anteprima e, a partire da fine febbraio, sarà disponibile sull’e-commerce del brand e all’interno di selezionati negozi nel mondo.

La collezione sarà in vendita accompagnata dal pallone personalizzato con logo LOONEY TUNES™ x Family First e le firme in 3D di Marshawn Lynch e Josh Jonhson. Il pack dei capi, infine, si completa di un cartellino/portachiavi a forma di palla da football realizzato in gomma silicone con stampa 3D.