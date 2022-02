Replay Main Sponsor del Rolex Monte-Carlo Masters

Asolo – Replay, nell’ambito della sua più ampia strategia di sponsorizzazioni sportive che oggi vede il brand al fianco di eccellenze nel mondo del calcio come il PSG, l’Ajax e l’Atalanta, del rugby con gli All Blacks e con gli ambassador Neymar Jr, Beauden Barrett e Usain Bolt, è entusiasta di annunciare il proprio ingresso nel mondo del tennis con la sponsorizzazione del prestigioso Monte-Carlo Rolex Masters. Ciò che accomuna Replay a questi brand di sport e lifestyle e a personaggi universalmente riconosciuti è il talento, l’alta qualità, la grande fan base in tutto il mondo, oltre che gli indimenticabili momenti di gloria, vittoria, passione vissuti sia durante i momenti di sport che nel tempo libero indossando un denim Replay. Lo storico torneo su terra rossa, conosciuto come Rolex Monte-Carlo Masters, è un torneo di tennis maschile appartenente alla categoria ATP Tour Masters 1000 e si svolge ogni anno in aprile a Roquebrune Cap-Martin, comune francese confinante con il Principato di Monaco.

La prima edizione risale al 1897 e si declina nei calendari di singolo e doppio maschili. Trofeo prestigioso ed ambito nel 2022 avrà luogo dal 9 al 17 aprile e la consueta Cena-spettacolo della Grande Nuit du Tennis avrà luogo il 15 aprile come ogni anno presso la splendida Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo alla presenza frequente della famiglia Reale.

Matteo Sinigaglia, CEO di Fashion Box SpA, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di poter portare Replay in un contesto prestigioso come il Monte-Carlo Rolex Masters, uno degli eventi più importanti dell’anno per il tennis internazionale. Creare esperienze autentiche è qualcosa che apprezziamo molto: una convinzione condivisa con il nostro partner e che costituisce la chiave per sviluppare un forte legame sinergico per entrambi. Lo stile e la performance sono da sempre valori riconosciuti nel mondo del tennis e fanno parte anche del DNA del nostro brand. Condividiamo la stessa tradizione riconosciuta a livello internazionale.” L’accordo prevede, oltre alle consuete attività di visibilità sul campo e nei materiali di marketing e comunicazione, anche la possibilità di vestire in total look Replay tutto lo staff del Torneo