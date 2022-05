Grisport lancia la collezione Active di mocassini per l'estate

Praticità è la parola chiave. Il sistema di costruzione del mocassino, che fa parte della collezione Active di Grisport, permette di ottenere il massimo comfort sia durante la camminata che in posizione eretta, generando una sensazione di assoluto benessere.

Brevetto esclusivo Grisport, la linea Active offre una serie di plus: soletta in pelle forata che permette l’aerazione, sottopiede ai carboni attivi (anti-odore, igienizzante, con riciclo d’aria), molle che massaggiano il piede durante la camminata ed intersuola con microbolle d’aria.

I mocassini Grisport sono realizzati in nabuk con inserti in tessuto traspirante. Grazie alla speciale suola Active, ogni movimento è ammortizzato ed è più facile mantenere la posizione corretta, sia camminando che in posizione statica anche per lungo tempo.

La scarpa offre infine un’eccezionale ventilazione attorno al piede, mentre il collaudato sistema Grisport anti-shock protegge il piede nella zona del tallone favorendo il naturale rotolamento del piede e assorbendo i colpi.