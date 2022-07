Ryan Tedder dei OneRepublic veste Blauer nel video clip "Ain't Worried"

Blauer, il marchio noto per il suo DNA americano e capi in pelle dal taglio aviator e di ispirazione militare, veste Ryan Tedder, frontman dei OneRepublic, nel videoclip musicale “I Ain’t Worried”, singolo della colonna sonora del film Top Gun: Maverick.

Il video è stato girato sulle suggestive spiagge di Los Angeles trasformate per l’occasione in set cinematografico dal regista statunitense Isaac Rents che ha diretto la band di Colorado Springs in un video che mixa scene del film.

Lo spirito iconico del brand rivive addosso Ryan Tedder con una delle sue creazioni più emblematiche, il bomber di pelle scamosciata vintage che riesce a legare indimenticabili atmosfere con lo stile attuale e pop della band.