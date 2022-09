Svelato il casco vincitore di "Vota il casco"

Settembre 2022 – La corsa di Ciesse Piumini in Formula 1 non si ferma! Lo storico marchio italiano di abbigliamento urbano e sportivo del gruppo Mittel Spa aveva annunciato a maggio il contest VOTA IL CASCO, in occasione dell’importante partnership con uno dei più iconici brand nell’ambito del motorsport mondiale - Alfa Romeo F1 Team ORLEN.