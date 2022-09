POLICE TO BE SUPER[PURE] - innovativo e sostenibile

Innovativo e all’avanguardia, POLICE rompe i codici della profumeria con TO BE SUPER[PURE] che entra a far parte del nuovo ed esclusivo filone ispirato alla sostenibilità, coniugando stile lifestyle e acquisto consapevole. POLICE TO BE SUPER[PURE] è un invito a riconnetterci con la nostra parte più ESSENZIALE e a liberarci dell'eccesso. TO BE SUPER[PURE]UNISCE RAGAZZE E RAGAZZI in una straordinaria storia CONDIVISA e guarda al FUTURO con ottimismo ed energia.

POLICE TO BE SUPER[PURE] interpreta un NUOVO E DIVERSO APPROCCIO al design tradizionale delle fragranze. Il nuovo teschio e la fragranza trasparente esprimono CHIAREZZA E LUMINOSITÀ, esaltando la pura bellezza del design del vetro, privo di vernici e decorazioni. L’astuccio è realizzato con carta ecologica, che contiene al suo interno componenti a basso impatto ambientale, sia in termini di materie prime che di energia. La carta è composta da prodotti organici (residui di mais) che sostituisce fino al 15% della cellulosa degli alberi e contiene fino al 40% di fibra riciclata dai rifiuti post-consumo.

POLICE TO BE SUPER[PURE] è la quintessenza della purezza e della freschezza. Dal flacone trasparente alla fragranza fluida, questo profumo racchiude la dualità; rappresenta la fusione tra luminosità e attrazione, maschile e femminile. Uno brioso agrumeto di Bergamotto, Bigarane ™e Mandarino EO brilla in un cuore fiorito di Osmanto Abs e Mugane ™, impreziosito da una raffinata nota di Tè Nero EO.

La creazione è sigillata nel fondo con un'affascinante blend Legnoso di Driftwood e Maderal ™intrecciato con freschi tonalità di Davana EO. La fragranza di TO BE SUPER[PURE] è stata creata in esclusiva dalla casa fragranziera francese Mane, ed è certificata Eco-Designed Fragrance. Tale certificazione è riconosciuta grazie allo strumento “Green Motion™” che prevede alti standard etici della catena di approvvigionamento delle materie prime alfine di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’intero processo. TO BE SUPER[PURE] interpreta lo spirito universale di uomini e donne che trovano conforto nell'abbraccio nutriente della natura e amano riconnettersi con la parte più pura ed essenziale di se stessi. Questo profumo è una celebrazione per coloro che non amano vincoli, norme e definizioni di genere.