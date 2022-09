Le collezioni green di Baulificio Italiano e Ciak Roncato

BEYOND è la collezione ecosostenibile prodotta con materiale di recupero a marchio Baulificio Italiano. Dal riciclo delle bottiglie in plastica nasce il tessuto RPET, che consente di ridurre notevolmente le emissioni nocive e di risparmiare circa l’80% dell’energia rispetto ai comuni processi produttivi nel campo tessile. La collezione si compone principalmente di zaini e tracolle con rifiniture in pelle, nei colori blu e nero.