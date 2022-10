FILA x VR46 Riders Academy A/W 2022

Con i piloti del team che vivono la filosofia VR46 di passione, ricerca dell'inaspettato, perseveranza, mentalità non convenzionale e amicizia, FILA ha trovato l'abbinamento perfetto con il suo costante impegno a innovare, rompendo confini e convenzioni.

La collezione A/I 2022 è la seconda collaborazione di design tra FILA e VR46 Riders Academy, una fusione di sport e lifestyle, che prende spunto dal fascino delle due ruote e, allo stesso tempo, reimmagina le radici di FILA ancorate al mondo dello sport.

La capsule è composta da 14 pezzi per uomo e donna, in un assortimento di giacche collage, giacche in pile, felpe con cappuccio, pantaloni e t-shirt. La palette di colori continua con il nero, il verde Calliste, il rosso True e il beige Safari, insieme al colore caratteristico della Rider Academy, il giallo Safety, per i dettagli. Tra i modelli di spicco della collezione figurano la giacca in lana collage da uomo e la giacca cropped puffer da donna, entrambe in nero e verde Calliste. Un altro pezzo forte è la giacca in pile con stampa Rider Academy sul retro. Altri capi chiave per completare il look sono la sciarpa e il berretto della squadra in colori coordinati.

La collezione offre anche una versione VR46 della FILA Shocket Run. Questa calzatura unisex è innovativa e tecnica, ma anche audace e giocosa nel design. La silhouette Shocket è diventata riconoscibile grazie alla suola asimmetrica e al tallone sovradimensionato con un audace design 3D. L'intersuola a due strati, con densità diverse per l'ammortizzazione e l'equilibrio, e lo stabilizzatore del mesopiede in TPU per il controllo della torsione. Inoltre, è stata aggiunta una soletta di supporto alle prestazioni per un ulteriore sostegno. La tomaia è leggera e traspirante e ora presenta anche i loghi VR46 Riders Academy perfettamente posizionati sulla linguetta e sul tallone.

La collezione FILA x VR46 Riders Academy A/I 2022 verrà lanciata in esclusiva su vr46.com e presso alcuni rivenditori europei selezionati il 19 ottobre 2022.