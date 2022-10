CIESSE PIUMINI: un autunno ricco di novità

Ottobre 2022 – CIESSE PIUMINI, l’iconico brand italiano di abbigliamento urbano e sportivo che fa capo al Gruppo Mittel, scalda i primi freddi con tantissime iniziative che non deluderanno i numerosi estimatori del marchio.

A pochi giorni dall’annuncio della collaborazione con GOD SAVE THE FOOD, catena di locali milanesi dove regnano stile, qualità ed accoglienza, CIESSE PIUMINI ha pianificato per l’autunno una serie di attività di marketing mirate, volte a rafforzare ulteriormente la sua brand awareness.

Il capoluogo meneghino è da qualche settimana meta di una dirompente attività di comunicazione che vede protagonisti i tram milanesi vestiti con le nuove proposte del brand per la Fall-Winter 2022-2023.

Se le strade del centro e aree limitrofe di Milano brillano con i colori della collezione ideata dal marchio, anche il resto del Paese non è certo da meno. CIESSE PIUMINI ha infatti recentemente personalizzato 77 vetrine di alcuni dei negozi più importanti d’Italia, attraverso una selezione capillare.

L’importante visibilità raggiunta da questo player del comparto fashion italiano è frutto di un piano strategico sviluppato nel corso del tempo che lo ha portato ad effettuare importanti investimenti in attività di marketing e non solo. CIESSE PIUMINI ha infatti recentemente effettuato il restyling del suo Flagship store in Corso Garibaldi 115 a Milano. L’azienda ha dato un nuovo volto allo store con vetrine dedicate, capi storici e immagini d’archivio.