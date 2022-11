Alberto Tebaldi: VR Equipment e Valentino Rossi uniti dal DNA vincente

VR Equipment è la collezione tech-performance, MX / MTB / STREET / ACTIVE / VISION, disegnata per Valentino Rossi, il CEO dell'azienda Alberto Tebaldi spiega come nasce questa sinergia e come la linea sia destinata agli amanti delle due ruote e non solo

15 . 11 . 2022 16:24 3 min

VR Equipment, la linea tech-performance, disegnata per Valentino Rossi e adatta a tutti gli sportivi del mondo delle due ruote e non solo, è stata presentata all'EICMA 2022 di Milano. In questa occasione Alberto Tebaldi, CEO del marchio, intervistato dal nostro giornalista, ha parlato di come la continua ricerca di materiali innovativi e tecnici sia ispirata al DNA vincente di Valentino Rossi. Cos’è VR Equipment e come nasce il nuovo portale e-commerce presentato a EICMA 2022? VR Equipment è la linea di abbigliamento tecnico e accessori per Motocross, Mountain bike, Active training, pensata per Valentino Rossi, e declinabile a tutti gli sportivi del mondo che cercano il massimo della performance nei loro allenamenti e nelle attività agonistiche. L’e-commerce dedicato è frutto di un lavoro molto intenso nella sua realizzazione che nella creazione di tutti quei contenuti a supporto che ci permettono di esprimere il posizionamento premium del brand e dei suoi prodotti. I prodotti VR Equipment si ispirano al concetto di “performance”: in che senso? La ricerca della performance ai massimi livelli, lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative, sono da sempre nel DNA di Valentino Rossi. VR Equipment trasferisce questo approccio nei propri prodotti, attraverso una gear completa offre la possibilità a tutti gli sportivi di allenarsi e competere al massimo livello grazie anche a collaborazioni strategiche tra cui: Mips per i caschi della linea MTB, D3O per le protezioni ed Elastic Interface per i liner. Qual è stato il contributo di Valentino Rossi nel realizzare i prodotti VR Equipment? Il contributo tecnico di Valentino è stato da sempre determinante nello sviluppo dei prodotti che ha utilizzato durante la sua carriera. Il suo ruolo nel perfezionamento dei prodotti VR Equipment è oggi centrale, specialmente nella ricerca e testing di quei prodotti che lo supportano negli allenamenti di ogni giorno. Quali sono i vantaggi che i prodotti VR Equipment promettono allo sportivo che decide di farne uso? La lineaVR Equipment è sviluppata e realizzata interamente in VR46 dal nostro team interno: il costante confronto con i piloti professionisti della VR46 Riders Academy, e il testing continuo nei loro allenamenti, rappresenta un valore unico ed è la garanzia per i nostri clienti di poter vestire un prodotto professionale sottoposto ad un continuo processo di miglioramento. Recentemente, un prodotto del vivaio VR46 Academy ha vinto il Mondiale MotoGP 2022: un commento sullo straordinario risultato ottenuto da Pecco Bagnaia e dalla Ducati. Che dire, per tutti noi è stata una gioia immensa e grande motivo di orgoglio. è uno dei primi piloti ad essere entrato nella famiglia della VR46 Riders Academy dalla sua creazione, ed il primo a diventare campione del mondo di Motogp. Un percorso che parte da lontano, che conferma il modello della VR46 Riders Academy e che si realizza oggi grazie al grande talento, tenacia e grinta di Pecco. Da non perdere Tutte le news di Moda e Tendenze

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi