Ciesse Piumini lancia "All Brothers Together"

“All brothers together” è la campagna straordinaria in cui i piumini si vestono dei colori del mondo e della pace che vede protagonista al centro della scena l’abbraccio fraterno tra i modelli russo ed ucraino, insieme al piumino della pace. Un messaggio di uguaglianza, fratellanza e pace.

Modelli multietnici vestono capi di Ciesse Piumini “flags of the world”, si abbracciano e fanno gruppo. Fratelli e sorelle uniti dai colori delle bandiere rappresentano un ideale di amicizia e amore fraterno, non condizionato dalle separazioni dei muri e dalle guerre.

Una volontà forte di arrivare diretti al cuore delle persone per non dimenticare. Marco Colacicco, Presidente di Mittel e di Sport Fashion Service commenta: “I valori di etica economica e responsabilità sociale sono inscindibilmente il riferimento per l’operato quotidiano di Mittel e di tutte le sue partecipate, nei diversi settori di attività. Nel contesto particolare che stiamo vivendo abbiamo ritenuto nostro dovere realizzare una comunicazione dove il prodotto diviene lo strumento per vestire, letteralmente, un inequivocabile messaggio di amore e fratellanza universale. All brothers together vuole farci ricordare il valore primario della pace, che è alla radice del cuore di ogni uomo, senza distinzioni di nazione, etnia, genere e ceto”.

“All brothers together” è stato realizzato con l’ausilio di WhyNotDesign, atelier creativo che vanta un'esperienza ventennale nel mondo della comunicazione, sviluppando numerosi progetti di respiro internazionale per importanti brand, come partner consulenziale e operativo.

Il progetto sarà pianificato sui principali magazine e quotidiani, oltre essere al centro di una campagna digital dedicata.