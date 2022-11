POLICE POTION FOR HIM&HER è la nuova linea di POLICE

Impetuoso, magnetico, irriverente, il nuovo lancio Police Potion For Him & For Her rompe i codici della profumeria e attira chiunque abbia il coraggio di inebriarsi della sua ipnotica fragranza. Secondo imperdibile capitolo di una collezione di pozioni, la nuova linea Potion For Him&Her apre ad una nuova dimensione nel mondo di Police, parlando a uomini e donne audaci che cercano seduzione e mistero. Il nuovo potente design del flacone richiama il misterioso mondo delle pozioni, mentre l'iconico teschio diventa un nuovissimo elemento decorativo.

L'anima del Brand è perfettamente rappresentata dall'accostamento del tappo gotico in argento con le moderne linee del vetro. L’astuccio mostra il logo POTION in tutta la sua monumentalità. Il pattern di carta anticata arricchisce la scatola rievocando il misterioso mondo delle pozioni con un tocco vintage e di personalità.

Audace e ipnotica, POTION FOR HIM ha una personalità penetrante e magnetica, dal potente fascino.

Questa creazione si apre con note di testa accattivanti: il Rabarbaro ancora giovane si intreccia con l’irresistibile Pepe Nero. La forte personalità della nota Cannabis, viene avvolta dalla narcotica Nocciola, donando una scia che non può passare inosservata. Tutto arricchito dalla miscela imprevedibile del Legno di Cedro e Sandalo.

FRAGRANZA PER LEI Floreale, Fruttato, Gourmand

TOP BERGAMOTTO ITALIA, BACCHE ROSA, MELA ROSSA

CUORE FIORI D’ARANCIO, ROSA DAMASCENA, SUCCO DI PESCA BIANCA, MAGNOLIA

BASE AMBRA AVVOLGENTE, VANIGLIA CREMOSA, CARAMELLO SALATO

Questo sensuale elisir avvolge chi lo indossa come un intenso abbraccio, seducendo con le sue calde note ammalianti ed esplosive. Un gioco di sfumature vibranti e fruttate caratterizzano l’apertura di questa fragranza voluttuosa al profumo di Mela, il frutto della passione proibita. Note caleidoscopiche Fiorite incontrano il dolce aroma di Pesca che incanta con il suo delizioso tocco. La cremosa Vaniglia seduce nel finale mentre il Caramello Salato sorprende. La campagna pubblicitaria di Police Potion For Him & For Her è stata diretta da Andrzej Dragan, fotografo e filmmaker di fama internazionale, che ha impresso agli scatti il suo inconfondibile stile visionario ed esplosivo. L’attrazione fatale tra l’Alchimista e la sua Musa si fonde in due pozioni afrodisiache e addictive. Un’aura elettrica avvolge di mistero e seduzione i due protagonisti che si incontrano guidati da un irresistibile effluvio.