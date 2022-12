Grisport lancia G.Round per l'inverno 2022-2023

La stagione invernale è ormai alle porte e, temperature in calo permettendo, è ora di tirare fuori scarponcini, giacche a vento, cappelli e sciarpe. La montagna , così, tornerà ad essere meta non solo di turisti, che potrebbero approfittare di un fine settimana a base di sci e snowboard , ma anche di tutti gli appassionati che amano trascorrere del tempo all’ aria aperta , immersi nella placida tranquillità della Natura, tra verdi abeti e ruscelli dall’acqua cristallina.

Grisport non ha così voluto farsi trovare impreparata. Per l’Inverno 2022-2023 ha pensato alla Linea “G.Round”, composta da calzature che offrono grande stabilità, comfort tra il piede, la tomaia e la suola (per una marcia efficace e dinamica) e che si adattano alle situazioni più disparate: da una camminata all’aperto ad un dopo sci.

La nuova suola Vibram, in gomma doppia intensità che garantisce massimo grip e trazione, è più compatta sul tallone e più duttile sulla punta. L’allacciatura è differenziata tra parte superiore e inferiore per consentire una regolazione della chiusura. Il tirante, in materiale rigido integrato nella tomaia, aiuta a stabilizzare il piede, assecondandone i movimenti e adattandosi alla sua forma e volume.

Il sottopiede rigido anti-torsione in nylon garantisce la massima stabilità nella camminata ed è anche ergonomico e altamente traspirante. Soft touch, sul collarino, in tessuto elastico e gomma traspirante ultraleggera, per lo scarico della pressione del tendine. Il fascione e la punta dello scarponcino sono in materiale tecnico composto dall’accoppiatura di pelle (altamente resistente allo strappo ed elastica) e poliuretano, con alta resistenza all’abrasione.

Oltre ai modelli rosso e nero con dettagli in rosa adatti al piede femminile, ampio il ventaglio di varianti unisex: dal verdone, al marrone, passando per tonalità più scure.