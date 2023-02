Ciesse Piumini presenta la Capsule LAB 00

La LAB è una collezione che racconta in chiave moderna e attuale il DNA più autentico di Ciesse Piumini, legato alla montagna e all’avventura, e che si basa su una reinterpretazione attuale dell’heritage del brand, in termini di tessuti, volumi e sfumature cromatiche, e vede fondersi outdoor e contemporary style. I piumini coniugano l’animo sportivo e lo spirito d’innovazione del brand che da oltre 40 anni crea prodotti ricercando l’equilibrio perfetto tra ricerca, innovazione e qualità.

Sempre in evoluzione, nel rispetto della propria storia e della propria Mission, la limited edition LAB 00 si caratterizza per sei capi, tre uomo e tre donna, realizzati in una palette colori che, partendo dalle tonalità di tendenza degli anni ’80, esprimono il legame con la montagna, la natura, i colori del ghiaccio artico e del cielo alpino. I nomi dei capi sono ispirati alle più alte vette mondiali.

I piumini presentano linee morbide, volumi puffy e fit oversize, sono realizzati in nylon laquè 30 denari con trattamento anti-goccia (WR) ed imbottitura in eco-down, microfibra sciolta effetto vera piuma, inoltre i patch in tono, ricamati su base tessuto realizzato con telai giapponesi, valorizzano e rifiniscono i capi. La collezione si differenzia per la cura di ogni dettaglio: i capi sono dotati di polsini a ghetta con elastico antivento, oppure a coste, di contrasti colore ad hoc e ricami di differenti dimensioni.

È evidente l’ispirazione alla cultura dei paninari anni ’80, reinterpretata secondo le tendenze attuali. La collezione donna si compone di tre capi:

Il modello Blanc, realizzato in color ghiaccio artico e valorizzato dalla chiusura con bottoni a pressione che gli conferiscono un aspetto sofisticato e femminile, è arricchito dal ricamo Ciesse Piumini in tono sullo spallone e dotato di coulisse interne che consentono di regolarne la vita per un fit più giovanile;

Il modello Shira full-zip con nastro personalizzato nel collo è realizzato nella variante magenta, colore pantone dell’anno.

Il modello Chamonix, un parka color block realizzato in rosa big bubble anni ’80 abbinato al color ghiaccio e dotato di ampi flap con tasche nascoste.

La collezione in limited edition, realizzata diverse colorway, sarà disponibile, a partire da settembre 2023, nello store Ciesse Piumini di Milano, nel digital store ciessepiumini.com e in selezionati retailer.