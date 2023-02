TO BE #FREETODARE: la rivoluzione

TO BE #FREETODARE è un nome rivoluzionario per fragranze uniche e non convenzionali, che catturano e interpretano lo spirito di una generazione moderna. Queste fragranze celebrano il potere illimitato della giovinezza, di coloro che vivono coraggiosamente, lottano per i propri sogni, sono determinati a raggiungere i propri obiettivi e non si arrendono mai.

TO BE #FREETODARE è la prova che niente è più audace dell'essere autentici. TO BE #FREETODARE è un concentrato di vibrazioni frizzanti e potenti, una genuina voglia di osare, l’istinto naturale di libertà racchiuso in ognuno di noi. I rivoluzionari flaconi a forma di teschio si fanno interpreti di un look inedito, con delle nuove versioni esplosive fucsia per lei e blu per lui, realizzate in modo innovativo con una scintillante finitura cromata, simbolo di giovinezza, energia e di un atteggiamento audace. I simboli come la tigre, il serpente, la rosa si fanno interpreti di uno spirito determinato e coraggioso. La fragranza di TO BE #FREETODARE FOR HIM è dedicata ad un ragazzo forte e appassionato, che è padrone di se stesso e seduce gli altri con un'aura vibrante ed energica. Un gioco di chiaroscuri caratterizza questa creazione, basata su una freschezza aromatica non comune ed un fondo intenso e misterioso. L'energia del Pompelmo e della Menta si unisce alle frizzanti tonalità del Cardamomo. Note inaspettate di Aghi di Cedro Bianco e un moderno Accordo Acquatico contrastano con i toni aromatici del Geranio, mentre le sfaccettature vibranti del Legno di Cedro della Virginia sottolineano la profondità dell’Ambrox e la sensualità della Vaniglia.