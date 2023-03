Grisport "Training": comfort e leggerezza

Presentano, infatti, una suola bi-densità studiata per offrire massima leggerezza e per mantenere una struttura antiscivolo, rendendole perfette per la città e per svolgere diverse attività: dall’andare al lavoro la mattina, all’uscire la sera, ma anche per fare compere durante il giorno. La soletta è ergonomica, con materiale ai carboni attivi, e presenta numerose caratteristiche: antibatterica, traspirante, anti-shock, assorbente e resistente agli urti.