FILA x VR46 Riders Academy S/S 2023

Ancora una volta, FILA si avvicina al mondo delle due ruote e continua la collaborazione con la VR46 Riders Academy, fondata da Valentino Rossi per supportare i piloti a progredire nei ranghi, fi no ai vertici della MotoGP.

I piloti fi rmati FILA Marco Bezzecchi e Luca Marini sono usciti vincitori da un grande 2022, soprattutto Bezzecchi che ha vinto con ampio margine il "Rookie of the Year". Questa terza collezione collaborativa trae ispirazione dalle radici di FILA ancorate al mondo dei motori, trascritte in un contesto streetwear, e il risultato si traduce in una fusione di stili sportivi e casual totalmente genderless.

Una gamma di set confortevoli in vestibilità leggermente oversize. I capi con stampe all over ispirate alle bandiere di gara fanno bella mostra di sé nella collezione. Per completare il look, la capsule include i modelli di calzature Modern T e Shocket ST che vanno di pari passo con l'abbigliamento.