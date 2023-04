Grisport ECO 3P: nel segno del green e del rispetto per l'ambiente

Seguendo i principi della propria visione “E co friendly ”, per la Primavera Estate 2023 Grisport propone i nuovi modelli delle sneaker “Eco 3P” . Fanno parte della Linea “CITY” e si adattano alla perfezione per i diversi contesti in ambito cittadino: dall’andare al lavoro la mattina, ad una passeggiata per il centro nel pomeriggio.

Le “3P” fanno riferimento a: Prodotto, Packaging e Processo. Le sneaker di Grisport sono rispettose dell’ambiente, costituite da materiali riciclati ed ecosostenibili su parte della tomaia esterna, fodera interna, laccio, soletta interna ed inserto suola. Il packaging in cui è contenuta la scarpa è al 100% riciclato e riciclabile, con un sistema brevettato automontante per diminuire l’ingombro. Il processo di produzione, infine, è totalmente green. La calzatura offre massimo comfort sia durante la camminata che in posizione eretta, generando una sensazione di benessere assoluto. Grisport “Eco 3P” presenta una tomaia in pelle scamosciata, con una suola bidensità in poliuretano-poliuretano compatto. I lacci, la fodera, i riporti ed il sottopiede, come detto, sono costituiti da materiale riciclato. Diverse le tonalità di colore: dal “classico” bianco al Terra di Siena, dal grigio a tonalità più scure.