I Designer Outlet italiani McArthurGlen presentano la prima edizione della Joy Run

Tutti invitati alla prima edizione nazionale della JoyRun by McArthurGlen , una 10km di corsa competitiva e una fun run per tutta la famiglia con lunghezze variabili dai 2 ai 5km in base alle proprie capacità.

Dopo il successo delle singole edizioni a Castel Romano, Barberino e Noventa di Piave, dove hanno partecipato oltre 700 runner tra cui la campionessa italiana Sara Carnicelli e il mezzofondista polacco Rafal Nordwing, il Gruppo McArthurGlen ha deciso di estendere questo progetto a livello nazionale, introducendo ufficialmente la prima JoyRun italiana. Il Gruppo McArthurGlen è rivolto sempre più verso una ricerca costante del benessere, che si traduce in un maggiore pratica di attività fisiche all’aperto.

Cinque appuntamenti articolati in due diversi fine settimana: domenica 14 maggio con le tre corse di Noventa di Piave, Barberino e La Reggia e domenica 21 maggio a Serravalle e Castel Romano.

Con JoyRun, la corsa, uno sport individuale per definizione, diventa anche l’occasione perfetta per creare una community e stringere nuove relazioni, con l’opportunità di prendere parte ad uno evento sportivo speciale in luoghi unici al mondo.

L’apertura delle iscrizioni alle diverse tappe della JoyRun è avvenuta il 1° aprile, è possibile iscriversi tramite la piattaforma ufficiale enternow.it.

GLI ITINERARI

La JoyRun è inoltre un’occasione per immergersi nei territori circostanti ai Designer Outlet, situati in prossimità di alcune tra le città a maggiore vocazione turistica italiane:

Barberino (14 maggio): un’immersione tra le colline del Mugello, costeggiando le sfumature di blu del lago di Bilancino e immergendosi nella natura e nelle strade di provenienza della famiglia Medici.

La Reggia (14 maggio): il percorso si snoda lungo tutto il centro di Caserta passando per oltre 3 km attraverso gli splendidi Giardini Reali della Reggia.

Noventa di Piave (14 maggio): per godere di uno straordinario paesaggio, che parte dal Municipio di Noventa di Piave, attraversando il sito archeologico romano locale, fino alla coinvolgente bellezza naturale dell’ansa del fiume Piave.

Castel Romano (21 maggio): un viaggio emozionante tra le colline della campagna romana che degradano verso il mare di Tor Vajanica.

Serravalle (21 maggio): un tour respirando le atmosfere delle colline del Gavi e sulle strade storiche vicino l'Antica Libarna, la Serravalle JoyRun prevede due tracciati immersi tra le colline più belle e ricche d’Italia.

COLLABORAZIONE CON FISPES

Nell’ambito del progetto JoyRun, McArthurGlen ha inoltre scelto di sostenere la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato delle iscrizioni, verrà infatti devoluto all’associazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali, dedicati all'inclusione sportiva nell’ambito scolastico. Un’idea per supportare i bambini affetti da disabilità fisiche che fa seguito ad altre iniziative realizzate in passato dal Gruppo con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.

LA SPORT WEEK

La JoyRun è molto di più. Dal 13 al 21 maggio, McArthurGlen presenterà anche la ‘Sport Week’, un appuntamento unico ed entusiasmante, dove lo sport si unisce allo shopping. Una settimana all’insegna degli acquisti con promozioni esclusive di brand iconici del mondo dello sport – come ASICS, Adidas, Nike e Puma, per citarne alcuni –con iniziative stimolanti e divertenti di eventi dedicati al mondo fitness per adulti e bambini. Saranno presenti, inoltre, delle sessioni di sport e divertimento aperte a tutti, in cui sarà possibile praticare calcio freestyle, arti marziali, mountain bike, danza e ping pong.

IL PODCAST: CORRI. DALL’INFERNO ALLA JOY RUN

In avvicinamento alle gare della McArthurGlen JoyRun sarà disponibile su piattaforma Spotify un podcast motivazionale sul running in sei episodi. Il podcast prende le tracce dalla piéce teatrale Corri – dall’inferno a Central Park tratta dall’omonimo best seller di Roberto di Sante, ed è curato da Sebastiano Gavasso e Ferdinando Ceriani (rispettivamente attore e regista dello spettacolo). Nelle puntate si parlerà di motivazione alla corsa, di preparazione alle gare, di come affrontare le gare di fondo dai diecimila alla Maratona, del rapporto tra musica e corsa. Tra i protagonisti coinvolti, i maratoneti Gianni Poli e Giorgio Calcaterra, gli artisti e runner Ghemon e Annalisa Minetti, il fuoriclasse Massimiliano Rosolino e il giornalista e scrittore Roberto di Sante. In ogni puntata, un estratto dello spettacolo Corri interpretato da Sebastiano Gavasso con le musiche originali della violoncellista Giovanna Famulari.

IN PARTNERSHIP CON ASICS

McArthurGlen sceglie come sponsor tecnico della JoyRun la famosa azienda giapponese ASICS – dall’acronimo Anima Sana In Corpore Sano –, che da oltre settanta anni sostiene i benefici del movimento come principio base per uno stile di vita migliore, con cui ne condivide i valori.

Questa collaborazione dà vita ad una limited edition di t-shirt customizzate che verranno distribuite ai partecipanti delle gare competitive e non.

ASICS offre inoltre attività sportive e un servizio gratuito di mappatura del piede e analisi dell’andatura nei centri McArthurGlen coinvolti in questa attività.