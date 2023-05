People of Shibuya presenta una collezione ispirata al made in Japan

People of Shibuya, per la stagione Primavera / Estate 2023, presenta una collezione che unisce l’eleganza urbana, ispirata al concept del made in Japan, al know-how tecnologico del brand. Lo spirito Globetrotter, di un viaggiatore senza confini e in continuo movimento, caratterizza il nuovo e versatile guardaroba, reinterpretando i codici del mondo Activewear in chiave moderna ed elegante. L’estetica iper-minimal e la tecnicità si fondono a leggerezza, comfort e ottima vestibilità per dare vita a capi adatti sia al mondo urban che outdoor.

Gli outfit si aggiornano ogni stagione con capi timeless, scelti per la loro versatilità, veri e propri passe-partout adatti a tutte le occasioni.

La palette cromatica è minimal e senza tempo, un inno a vivere la vita quotidiana con ottimismo e positività. Il bianco è il colore principale, mentre il celeste e il grigio chiaro, dall’effetto soffice e leggero, esaltando il design essenziale e la morbidezza della tela tecnica idrorepellente e traspirante dei giubbotti super light. Il rosso vitaminico, che colora giubbotti e felpe pensati per una community young internazionale attenta allo stile e ai trend del momento, dona energia a tutta la collezione. I materiali super performanti e traspiranti, come i nylon leggeri e il Gore-Tex, sono utilizzati per bomber e trench. I tessuti waterproof utilizzati invece per giubbini con cappuccio a contrasto e polsini in costina tecnica, per una maggior tenuta termica, li rendono adatti per le condizioni climatiche più imprevedibili.

I fit si adattano perfettamente ai movimenti del corpo, creando shapes impalpabili grazie anche all’utilizzo di materiali dall’eccezionale effetto tattile, rifiniti da dettagli minuziosi come le zip a doppio cursore, tono su tono o a contrasto, e il logo gommato.

Tutta la collezione è stata pensata per i viaggiatori che non dimenticano le proprie radici e sono soprattutto attenti all’ambiente. Consumo intelligente e sostenibilità sono i valori focus del brand che giorno dopo giorno investe in ricerca e sviluppo per offrire un prodotto ecofriendly pensato e realizzato per durare nel tempo.