Super Light Project: save weight, ride lighter

Le maglie Super Light e Piuma sono state pensate per i climi più caldi con un fitting che non trascura la componente aerodinamica: sono leggere, mediamente il 50% in più rispetto alle altre maglie della collezione, ma senza sacrificare le qualità di traspirabilità e comfort termico indispensabili in un capo cycling. Due maglie funzionali ed evolute realizzate con il nuovo tessuto Biomorphic Ultra Light Adaptive Stretch, capace di assicurare la giusta termoregolazione in salita, così da non sprecare energie per disperdere il calore in eccesso e in grado di asciugarsi rapidamente per non raffreddarsi nella successiva discesa.

Particolare di entrambi i modelli: i due tape lungo la schiena, funzionali per evitare un eccessivo allungamento della maglia quando si caricano le tasche, ovviando così a una delle principali problematiche delle maglie ultra leggere.

Il modello Super Light presenta degli inserti sotto manica e nella parte inferiore delle tasche in rete Micro Mesh, con un peso totale del capo che si attesta sui 93 gr nella versione uomo (Tg. L) e 74 gr in quella donna (Tg. S).

La caratteristica di stile è la stampa: tutte le versioni presentano, infatti, dei motivi con colori di tendenza. Per gli amanti della tinta unita, il modello Piuma, un capo versatile e perfetto anche per il gravel con un peso di 99 gr, disponibile solo nella versione uomo.