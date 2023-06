Savino Del Bene Volley ambassador di Barberino Designer Outlet

Donne che non sono solo delle atlete: ogni giorno si impegnano nella sensibilizzazione sulla cultura dello sport e l’emancipazione femminile, diventando un punto di riferimento per il proprio pubblico. Le loro vittorie sono stimoli da seguire per chi è vicino allo sport oltre che validi esempi per coronare i propri sogni con determinazione e passione.

È proprio per questi aspetti che Barberino Designer Outlet ha scelto la Savino Del Bene Volley come Ambassador 2023 per il proprio Centro toscano che, grazie alla sua posizione nel Mugello, al paesaggio caratterizzato dal fiume Sieve e ai suoi 120 negozi dove spiccano numerose firme sportive, costituisce una delle mete per lo shopping all’aperto più belle d’Italia.

Barberino Designer Outlet sceglie la squadra di pallavolo come punto d’inizio: un microcosmo perfetto di coesione e integrazione in cui giovani agoniste provenienti da diversi paesi e con diverse storie personali si uniscono per la realizzazione di un unico obiettivo. Il progetto che ne scaturisce è una sinergia tra diversi elementi: moda e sport in una concezione inclusiva, oltre al forte legame con la nazione e il territorio locale. Le ragazze coinvolte esprimono con dinamicità e carattere la loro forte passione per lo stile, diventando protagoniste di uno shooting firmato McArthurGlen in cui mostrano tutta la loro versatilità e naturale femminilità. Campionesse sportive dalla forte anima fashion.

Le atlete rappresentano quindi un esempio dal punto di vista sportivo e, allo stesso tempo, un modello positivo di determinazione e tenacia, con i loro valori sani e autentici, d’ispirazione per le giovani generazioni. Barberino Designer Outlet che attraverso i volti delle giocatrici della Savino Del Bene Volley, ha deciso di parlare alla propria community e alle nuove generazioni scegliendo donne che possano essere un esempio e portatrici di un forte messaggio positivo ed energico, valori pienamente coerenti con la visione del gruppo McArthurGlen