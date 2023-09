PLUG-MI ISYBANK: confermati Articolo 31, Bresh, Tananai, Ensi e Nerone

Milano, 5 settembre 2023 - PLUG-MI ISYBANK, il Festival dedicato alla Gen Z e agli appassionati della cultura urban, ideato e promosso da Fandango Club Creators in collaborazione con MICAM Milano, torna sabato 9 e domenica 10 settembre a Milano, al Superstudio Più. Un’edizione che si preannuncia sempre più ricca di novità e appuntamenti, per offrire intrattenimento e divertimento a tutti gli appassionati di musica, sport, arte e moda, e che per la prima volta vede la partecipazione di Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Title Sponsor.

Uno spazio di oltre 4.000 mq in zona Tortona, gestito dal polo degli eventi milanesi Superstudio Events e legato alla storia iconica del design e della moda, che ha cambiato il volto della città e offre molteplici ambientazioni per scoprire e sperimentare in un unico luogo tutte le ultime novità più interessanti del mondo urban – tra workshop, showcase, happening e live performance – ispirandosi a quattro anime: music, fashion, art & sport.

Artisti del calibro dei leggendari Articolo 31, dell’idolo delle nuove generazioni Bresh, l’esponente del pop alternativo italiano Lolita, selezionati insieme a Radio 105 – Official Radio dell’evento a partire dalla prima edizione, qui presente con Moko e la domenica con dj set di Fabio B – e Tananai, una delle maggiori rivelazioni del 2022, faranno brillare il CUPRA Main Stage con le loro esibizioni la domenica, mentre il sabato sarà animato dai rapper Ensi e Nerone e gli SLINGS, il duo formato da Prince the Goat e Ibra the Boy, e da Don Pero e 8Blevrai grazie alla partnership con Phobia Archive e Vision of Super.

Per il secondo anno consecutivo, CUPRA parteciperà in qualità di automotive partner, esponendo due auto a cornice del CUPRA Main Stage e fornendo le courtesy car. Continua anche la collaborazione tra CUPRA e Open Stage con una nuova occasione dedicata ai talenti emergenti della musica che avranno l'opportunità di esibirsi a PLUG-MI ISYBANK davanti a esperti musicali di Open Stage e i suoi partner discografici, con la possibilità di confrontarsi in incontri one-to-one. Per alcuni dei selezionati, inoltre, la possibilità di esibirsi nelle aperture delle performance dei big sul palco, sabato 9 e domenica 10 settembre.

Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, Title Sponsor di PLUG-MI, offrirà nei due giorni presso la Sneakerhead’s Room la possibilità di vincere due paia di Nike per Off White, disegnate da Virgil Abloh.

Il CUPRA Main Stage sarà inoltre animato da talk che vedranno, tra i propri protagonisti: In Her Kicks, la prima community femminile italiana che pone le amanti delle sneaker al centro di informazione, progetti e dibattiti; Culture Boutique, che celebrerà il cinquantesimo anniversario dell'hip hop con curiosità riguardanti musica, moda e lifestyle; Atipici, che porterà sul palco il connubio vincente tra musica e sport, e Slums Dunk dei giocatori di basket Tommy Marino e Bruno Cerella, che parlerà di sport e pallacanestro come dispositivi di “salute di comunità”, veri strumenti educativi e inclusivi in contesti di estrema vulnerabilità. Nell’area espositiva, spazio al fashion con una lunga serie di brand emergenti accomunati da stile, innovazione e sostenibilità – tra cui D’Artisti, Excelsior Lab, Infatuation, Make Fashion Great Again, On My Way e Pepitos. AW LAB si conferma inoltre Retail Partner esclusivo dell’evento per il quarto anno consecutivo, consentendo al pubblico di scoprire e acquistare le ultime collezioni dei migliori brand di lifestyle. Uno spazio in cui si potranno vivere esperienze all’insegna del motto Play with Style. Samsung sarà il Tech Partner dell’evento e all’interno dell’area dedicata sarà possibile vivere un’esperienza coinvolgente e scoprire alcuni dei prodotti più iconici del brand.