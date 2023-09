PLUG-MI ISYBANK, record per l'edizione 2023

PLUG-MI ISYBANK, il Festival dedicato alla Gen Z e agli appassionati della cultura urban, ideato e promosso da Fandango Club Creators in collaborazione con MICAM Milano, si è chiuso confermando il numero di presenze rispetto all'edizione 2022, pur con un giorno in meno di manifestazione. Oltre 50 i brand presenti, oltre 90 tra eventi live, experience, workshop, talk, meet&greet e brand activation, oltre 400.000 i contenuti social realizzati - tra account ufficiali, attività dei partner e user generated content - e oltre 25 milioni gli account raggiunti durante la settimana dell’evento, riuscendo a far parlare di sé tutto il mondo della urban e street culture, tra artisti, influencer, ambassador, trendsetter e creator.

Un’edizione davvero ricca di novità e appuntamenti che ha offerto intrattenimento e divertimento a tutti gli appassionati di musica, sport, arte e moda, e che, per la prima volta, ha visto la partecipazione di Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Title Sponsor.

Lo spazio di oltre 4.000 mq in zona Tortona ha ospitato per la seconda volta il Festival con le ultime novità più interessanti del mondo urban – tra workshop, showcase, happening e live performance.

Artisti del calibro dei leggendari Articolo 31, dell’idolo delle nuove generazioni Bresh, selezionati insieme a Radio 105 – Official Radio dell’evento a partire dalla prima edizione – e di Tananai, una delle maggiori rivelazioni del 2022, hanno fatto brillare il CUPRA Main Stage con le loro esibizioni la domenica, mentre il sabato è stato animato dai rapper Ensi e Nerone,dagli SLINGS, e - grazie alla partnership con i brand di abbigliamento Phobia Archive e Vision of Super - dai giovani Don Pero e 8Blevrai, per un palinsesto musicale che abbraccia più target, capaci di creare sinergie e influenzarsi a vicenda.

PLUG-MI ISYBANK 2023 ha visto la presenza di espositori, partner e sponsor che, grazie alle loro brand experience, hanno generato forte senso di appartenenza e community nel target di riferimento, la Gen Z. Da AW LAB, Retail Partner, dove è stato possibile scoprire e acquistare le ultime collezioni dei migliori brand streetwear, con spazi dedicati ad adidas, Eastpak, New Balance, New Era, Nike, Puma e VRL, a CUPRA, che, in collaborazione con Open Stage, ha dato l’opportunità a talenti emergenti di esibirsi sul main stage davanti a esperti musicali e discografici.

Da Samsung, Tech Partner, dove si sono vissute esperienze immersive per offrire le migliori soluzioni di intrattenimento mobile con i dispositivi pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 e di gioco sul TV Neo QLED QN90C, a Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive, dove non è mancata la possibilità di scattarsi un selfie all’interno dell’auto Enjoy Vintage Elettrica e giocare a Dance Dance Revolution.

Influencer come Clessio, famoso per le sue customizzazioni folli, Luca De Seta, sneakerhead, Jacopo De Carli, il primo restauratore di sneaker d’Italia, Rosalba, tiktoker da quasi 4 milioni di follower, sono solo alcuni dei content creator che hanno partecipato a PLUG-MI ISYBANK e interagito con il pubblico, la Gen Z che sempre di più si riconosce in questi punti di riferimento del mondo social.

“Con questa edizione di PLUG-MI ISYBANK, crediamo che l'evento abbia raggiunto una awareness e una autorevolezza davvero significative, grazie anche a tutti i protagonisti della musica, del fashion, dell'arte e dello sport riuniti per due giorni di pura energia che hanno intrattenuto migliaia di appassionati. Siamo davvero entusiasti della risposta del pubblico e siamo orgogliosi di aver aggiunto un nuovo e fondamentale tassello nella costruzione di un evento che desideriamo diventi un appuntamento annuale di riferimento per tutta l’urban industry e il suo mondo” ha commentato Marco Moretti, CEO di Fandango Club Creators, la società di Campus Fandango Club che ha ideato e cura il concept event.