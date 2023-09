8848 The Outdoor Company annuncia la collaborazione col Touring Club Italiano

8848 The Outdoor Company - brand italiano di abbigliamento Trekking & Travel adventuring, funzionale e versatile - annuncia la partnership con il Touring Club Italiano. Un connubio nato dall’incontro naturale di due realtà che condividono gli stessi valori: l’amore per il territorio e le bellezze, talvolta nascoste, che il nostro paese può offrire, alla scoperta di luoghi straordinari immersi nella natura, indossando sempre l’abbigliamento giusto.

Natura e cultura sono infatti le parole chiave della collaborazione, che partirà ufficialmente da fine settembre, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più e sempre meglio le meraviglie, spesso poco conosciute, dei piccoli borghi italiani grazie all’ampia gamma di capi e accessori che 8848 The Outdoor Company può offrire - per ogni itinerario – e all’esperienza di un partner d’eccellenza come il Touring Club Italiano.

8848 The Outdoor Company è il “compagno di viaggio” ideale alla portata di tutta la famiglia: un’offerta di capi funzionali, affidabili, versatili e accessibili, perfetti da indossare per passeggiate nella natura, per attività in montagna ma anche solo per camminare comodamente alla scoperta di borghi e piccoli paesini.

Touring Club Italiano è un'associazione non profit, che si occupa da oltre cent'anni di turismo responsabile, cultura e ambiente. La promozione del turismo, la salvaguardia dell'ambiente e la diffusione delle conoscenze e di una cultura consapevole del viaggio sono i valori fondanti e si concretizzano in tutte le attività di TCI.

La partnership vuole valorizzare luoghi autentici dove arte, natura, buona cucina, sostenibilità e accoglienza sono espressione della cultura del territorio: tre diversi itinerari per mostrare la più profonda e autentica identità del territorio e delle sue comunità ed eccellenze, in destinazioni premiate con la Bandiera Arancione, il riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club ai piccoli comuni dell'entroterra italiano. Sappada, Limone Piemonte e Chiavenna saranno lo scenario delle 8848 Trails Experience che il brand ha in programma.