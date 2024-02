adidas presenta le Adizero Select 2.0

Più di dieci anni fa, il maestro designer di sneaker Toshiaki Omori realizzò a mano una scarpa più leggera e più veloce che spingeva gli atleti verso nuovi record: era Adizero. Oggi adidas vuole rendere omaggio a Omori realizzando a mano un modello degno del suo nome, un emblema di velocità per gli atleti più rapidi, sempre in prima linea nel panorama sportivo.

Le Adizero Select 2.0 vantano traspirabilità e peso ridotto grazie alla loro tomaia in leggero monomesh, rinforzata con ribstop. L’intersuola in schiuma lightstrike, scolpita per garantire la massima leggerezza, contribuisce a ridurre ulteriormente il peso ed è completata da intagli strategici sulla suola, sull’intersuola e sullo strobel, per un’esperienza straordinariamente comoda e traspirante a ogni passo.