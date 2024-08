Piquadro official luggage partner di Visa Cash App Racing Bull Formula 1 Team

Milano, agosto 2024 – Il 2024 segna una pietra miliare per Piquadro, l’azienda fondata negli anni Novanta da un giovane Marco Palmieri, allora studente di Ingegneria con la passione per la matematica e il desiderio di innovare facendo impresa: Blue Square, la linea bandiera di Piquadro, che ha rivoluzionato il settore delle borse da lavoro, compie 25 anni. Originale e inconfondibile grazie al bordino blu e al pregiato pellame italiano, leggermente lucido, Blue Square si è imposta nel 1999 come la nuova borsa porta computer per gente in movimento, uomini e donne che amano il design e la tecnologia e si spostano di frequente per lavoro e per piacere portando con sé computer e altri indispensabili dispositivi tecnologici. Con i suoi colori vivaci e audaci, come giallo, arancione, azzurro e verde, Blue Square ha rotto gli schemi tradizionali portando una ventata di novità nel mondo business sino ad allora dominato dal nero o dal marrone e da uno statico classicismo delle forme. Con le sue linee d’avanguardia e l’intelligente funzionalità che ispira ogni suo dettaglio, ha reso Piquadro sinonimo di design e innovazione continua e lo ha affermato come marchio pioniere consolidandone la forte identità visiva attraverso una riconoscibilità straordinaria. Dopo 25 anni da best seller con una gamma sempre più ampia di borse, zaini, trolley e piccoli accessori studiati per il lavoro, il viaggio e i ritmi intensi della vita contemporanea, ancora oggi Blue Square rappresenta oltre il 20% delle vendite del marchio Piquadro.