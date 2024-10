L’autunno 2024 suona a ritmo di adidas Originals

Ottobre 2024 – adidas Originals a partire da questo week end, e per i prossimi mesi, sarà main partner di alcuni degli eventi musicali più importanti sul territorio italiano. Questo a riconferma di come il brand veda da sempre nella musica un linguaggio universale capace di unire diversi mondi della cultura urbana.

Il primo appuntamento con il RedBull 64 Bars Live si è svolto ieri, 4 ottobre, sul palco di Scampia a Napoli, dove lo show più atteso dagli appassionati di rap e non solo ha visto più di 10 mila amanti del genere lasciarsi travolgere senza sosta, barra dopo barra. Qui il trifoglio ha animato l'evento insieme a diversi artisti della line-up, in total look adidas, tra cui Massimo Pericolo, Kid Yugi, Dat Boi Dee e, a grande sorpresa, Rose Villain, una delle special guest della serata.

Per l’occasione all’interno della venue è stato possibile acquistare il merch ufficiale dello show, con una selezione di capi unici adidas Originals.

I prossimi appuntamenti che vedranno protagonista il brand tedesco in collaborazione esclusive volte a costruire dialoghi innovativi tra moda e musica, saranno:

- PLAY WITH MUSIC in collaborazione con AW Lab: il contest che mira a scoprire giovani artisti emergenti della scena musicale italiana, con la partecipazione di Ditonellapiaga. Il festival presidierà le città di Roma, Napoli e Bari rispettivamente nelle giornate del 5, 12 e 19 ottobre,

- C2C festival avant pop che animerà la città di Torino, dal 31 ottobre al 3 novembre.

Ancora una volta, il Trifoglio si fa promotore di eventi musicali, offrendo agli artisti una piattaforma per esprimersi e connettersi con il pubblico. adidas è orgogliosa di sostenere la comunità musicale, promuovendo progetti che celebrano la diversità, l'inclusione e l'energia unica della cultura contemporanea. Con questo impegno, il brand si conferma non solo come leader nel settore sportivo, ma anche come catalizzatore di creatività e ispirazione nel panorama artistico globale.