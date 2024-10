Coccinelle e Parma Calcio prolungano l'accordo

Coccinelle, azienda fondata a Parma nel 1978 e riconosciuta a livello internazionale per l’eccellenza nella produzione di borse, calzature e accessori in pelle, si conferma per il secondo anno consecutivo come “Training & Travel Partner” della Prima Squadra Femminile del Parma Calcio per la stagione 2024-25.

Coccinelle e Parma Calcio esaltano il valore delle donne e il loro stile inconfondibile, celebrando lo spirito di squadra alla base di ogni successo.

Al centro delle due realtà ci sono donne eccezionalmente talentuose e determinate che affrontano le sfide con una forza e una tenacia ammirevoli.

Le atlete del Parma Calcio dimostrano ogni giorno che passione e impegno possono rivoluzionare le aspettative e stabilire nuovi standard di eccellenza. Ugualmente, Coccinelle celebra la femminilità attraverso la sua raffinata estetica, valorizzando l'unicità di ogni donna.

L'unione di queste due realtà crea una sinergia unica che valorizza l'importanza del lavoro di squadra e della perseveranza, elementi essenziali per ogni traguardo raggiunto.

La collaborazione tra Coccinelle e Parma Calcio si arricchisce ulteriormente nella stagione 2024-25, segnando un nuovo capitolo.

Da settembre 2024 le calciatrici gialloblù sfoggeranno la divisa per le trasferte rivisitata e completamente rinnovata da Coccinelle, fondendo moda e sport.

Un completo blu foderato internamente con l’iconico rosa Coccinelle ed una maglia a maniche lunghe rosa, espressione di stile e identità. Non possono mancare gli accessori: lo zaino Coccinelle Campus Puffy, ideale per accompagnare le atlete in ogni spostamento, l’iconica borsa Coccinelle Beat ed una cintura, dettaglio che dona un tocco di sofisticata ricercatezza.

Ogni elemento della divisa è pensato per esaltare l'eleganza e la funzionalità, caratteristiche distintive di Coccinelle, garantendo così che le calciatrici possano viaggiare con stile e massimo comfort.

“Siamo entusiasti di rafforzare il nostro legame con il Parma Calcio come Training & Travel partner della Prima Squadra Femminile”. – dichiara Emanuele Mazziotta, Direttore Generale di Coccinelle – “Questa collaborazione celebra la resilienza e lo stile ineguagliabile delle donne, valori che Coccinelle abbraccia in ogni sua creazione. Sostenere una squadra che esprime con passione il nostro territorio è per noi fonte di grande orgoglio. Le calciatrici del Parma Calcio affrontano ogni sfida con coraggio e coesione, rispecchiando perfettamente l'essenza delle donne che scelgono Coccinelle”.

Luca Martines, Managing Director Corporate di Parma Calcio, ha dichiarato:

“Siamo estremamente orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Coccinelle, un partner che condivide con noi valori fondamentali come l’impegno, l’ambizione e l’autenticità. Il rinnovo di questa partnership con la nostra Prima Squadra Femminile non solo celebra il talento delle nostre atlete, ma sottolinea anche l’impegno di Coccinelle nel sostenere il percorso di crescita del calcio femminile. Insieme, continuiamo a promuovere uno stile inconfondibile che unisce la passione per il calcio e l’eleganza del design italiano, offrendo alle nostre giocatrici la possibilità di esprimersi con forza e passione, sia in campo che fuori.”

Durante la stagione sportiva 2024-25, il logo di Coccinelle sarà presente sul materiale tecnico di allenamento e su ogni comunicazione ufficiale della Prima Squadra Femminile del Parma Calcio.

Con questa collaborazione, Coccinelle e Parma Calcio Femminile continuano a sostenere e promuovere il talento femminile celebrando l'unicità e la forza di ogni donna, dentro e fuori dal campo.