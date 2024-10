Blauer presenta e racconta il piumino “ondina”

In un momento in cui la moda celebra il ritorno dello stile military, Blauer nelle ultime stagioni FW si è affermato come leader delle tendenze con il piumino Ondina. Questo capo non è solo il must- have di stagione, ma una dichiarazione di stile che si estende oltre l’attuale trend, destinato a diventare una rappresentazione di eleganza e funzionalità, anche per gli anni a venire.