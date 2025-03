Cisalfa Sport: a un passo dalla tua passione

La corsa è per tutti: che sia per il benessere quotidiano, per condividere momenti con gli amici o come sfida personale, è un’attività da vivere con passione ogni giorno. Cisalfa Sport si conferma il partner ideale per ogni runner, in grado di comprendere le necessità di ciascun atleta e offrire consigli personalizzati, per soddisfare le esigenze specifiche di ognuno, indipendentemente dal livello o dalla motivazione che li spinge a correre.

Per questa stagione, Cisalfa Sport propone una selezione di scarpe da running progettate per ogni tipo di corsa, dalla routine giornaliera agli allenamenti più impegnativi, rafforzando così il suo impegno nel diventare il punto di riferimento per chi vive la corsa con passione.

Tra le proposte più apprezzate c’è la New Balance Fresh Foam 880 V15, un classico intramontabile per chi cerca affidabilità e comfort. La sua ammortizzazione, grazie alla tecnologia Fresh Foam X, garantisce un appoggio morbido e stabile anche dopo diversi chilometri, mentre la tomaia strutturata avvolge il piede offrendo supporto e protezione senza appesantire.

Chi invece punta tutto su morbidezza e massima ammortizzazione troverà nella Hoka Bondi 9 una compagna ideale per le lunghe distanze. La sua nuova intersuola in schiuma premium e il collarino sagomato 3D la rendono una delle scarpe più confortevoli della categoria, pensata per affrontare ogni uscita su strada con la sensazione di correre su una nuvola.

La proposta continua con Saucony Ride 18, la scelta versatile per chi vuole una scarpa pronta a tutto, dall’allenamento quotidiano alle sessioni in palestra. La schiuma PWRRUN+ assicura il giusto equilibrio tra ammortizzazione e reattività, mentre il design essenziale in mesh tecnico garantisce traspirabilità e una calzata sicura.

Infine, per chi desidera un mix perfetto tra leggerezza, comfort e transizioni fluide, c’è la Asics Gel Cumulus 27, una scarpa da corsa neutra, ideale per l’utilizzo quotidiano. L’ammortizzazione ff Blast Plus, combinata alla tecnologia PureGel, rende ogni appoggio più morbido e ogni stacco più energico, perfetta per chi cerca un’esperienza di corsa naturale e fluida.