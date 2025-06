I nuovi mocassini di Grisport con tecnologia Active

Pensati per un pubblico maschile, sono disponibili in numerose varianti colore: da quelle più “marine” (in diverse tonalità di azzurro e blu) ai “grandi classici” (grigio chiaro e beige), passando ai più particolari color terra di Siena e salvia.

Il mocassino, che presenta una suola in poliuretano iniettato, è dotato della tecnologia Active, brevetto esclusivo di Grisport. Oltre ad una soletta in pelle forata (che permette l’aerazione), presenta un sottopiede ai carboni attivi (anti-odore, igienizzante, con riciclo d’aria), delle molle che massaggiano il piede durante la camminata, un’intersuola con microbolle d’aria ed un battistrada antistatico ed antiscivolo.

La calzatura si adatta a qualsiasi tipo di soluzione. Non solo per il contesto cittadino, ma anche per andare in spiaggia la mattina, quando si è in vacanza, oppure per una passeggiata lungomare la sera. La scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di comfort assoluto all’insegna di una camminata leggera e rilassante.