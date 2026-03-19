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Grisport presenta la nuova collezione 2026 di sneaker per la città 

Le nuove calzature della Linea “City” sono pensate sia per un pubblico maschile che femminile
1 min
Grisport presenta la nuova collezione 2026 di sneaker per la città 

Grisport, per il 2026, presenta le nuove calzature della Linea “City”. Pensate sia per un pubblico maschile che femminile, si contraddistinguono per diverse caratteristiche. 

La soletta è in tessuto; il sottopiede è ai carboni attivi (anti-odore ed igienizzante); inserto in materiale ultraleggero 100% riciclato, le “molle” - create dall’espansione del PU nei fori dell’inserto posto sotto il sottopiede all’interno della suola - massaggiano il piede durante la camminata; l’intersuola è in poliuretano con microbolle d’aria ed il battistrada è antistatico ed antiscivolo. Il nuovo Support System® di cui è dotata, infine, garantisce un efficace bloccaggio del tallone ed è progettato per ottenere un controllo perfetto ed un’ottima resistenza.

Oltre al colore “Cloud Dancer” - eletto Pantone Color of the Year 2026 – i vari modelli sono disponibili in beige, ma anche in azzurro e diverse tonalità pastello, fra cui il verde chiaro ed il rosa. 

In base al modello scelto, la sneaker è realizzata in pelle morbida ricoperta o in scamosciato.

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