Il viaggio si fa active: SiVola e Cisalfa Sport lanciano la stagione degli itinerari outdoor e calcio

Il mondo dei viaggi di gruppo incontra la passione per lo sport in una collaborazione che punta a intercettare uno dei trend più forti del momento: il turismo attivo e incentrato sul benessere. SiVola, travel tech company italiana leader nei viaggi di gruppo, e Cisalfa Sport hanno annunciato il lancio di sei nuovi itinerari esclusivi, in programma da giugno a settembre 2026, progettati per chi concepisce la vacanza come movimento, esplorazione e connessione con la natura.

La partnership nasce da una visione comune. Se SiVola ha ridefinito il modo di scoprire il mondo in condivisione, Cisalfa Sport promuove da sempre lo sport come stile di vita. Il risultato è un calendario di proposte in cui l'attività fisica diventa il filo conduttore dell'esperienza, supportata anche da un travel kit esclusivo (t-shirt e telo mare) che Cisalfa fornirà a ciascun partecipante.

Cinque mete per gli amanti dell'outdoor

I primi cinque itinerari sono interamente dedicati alle attività all'aria aperta, combinando l'adrenalina dello sport con la bellezza paesaggistica di mete iconiche:

Madeira Wild: Un’immersione totale nella natura portoghese, tra i trekking sulle scogliere di Punta San Lorenzo, le foreste delle levadas e le vette del Pico Ruivo.

Hawaii Discovery: Un tour a ritmo serrato per esplorare Oahu, Kauai e Maui attraverso trekking impegnativi, snorkeling e notti sotto i cieli stellati del Pacifico.

Portogallo del Sud – Algarve: Un viaggio on the road che unisce il surf, il kayak e i trekking vista oceano alla scoperta culturale di Lisbona e Sintra.

Spagna del Nord - Trek & Nature: Un cammino immersivo che parte dal Guggenheim di Bilbao e tocca tappe suggestive come San Juan de Gaztelugatxe, le Grotte di Altamira e il Monte Naranco, fino a Finisterre, la storica "fine della terra".

Marocco Surf & Sound: L'itinerario perfetto per cavalcare le onde dell'oceano, esplorare le piscine naturali della Paradise Valley e perdersi nel fascino della cittadina di Essaouira.

In Brasile per scoprire l'anima del calcio

Accanto alle proposte outdoor, la collaborazione riserva una sorpresa per gli amanti della cultura sportiva. Dal 18 al 24 settembre 2026 si terrà infatti un viaggio a tema calcistico in Brasile, coordinato da Daniel Mazza (@mondoaeroporto), influencer e co-founder di SiVola. Non si tratterà solo di sport, ma di un viaggio antropologico per capire come la passione per il pallone abbia plasmato la storia, la società e le comunità brasiliane.

I commenti dei protagonisti

"Questa collaborazione aggiunge valore concreto ai nostri itinerari," spiega Micol Puzio, Head of Partnerships di SiVola "in linea con i trend attuali, i partecipanti porteranno a casa non solo il ricordo di un’avventura, ma la consapevolezza di averla vissuta con lo spirito e l'energia del vero sportivo".

Un entusiasmo condiviso da Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing di Cisalfa Group: "Lo sport genera benessere e accompagna le persone in ogni momento, dalla quotidianità al viaggio. Con SiVola abbiamo studiato itinerari in cui movimento e scoperta si intrecciano in modo naturale, offrendo un’opportunità per vivere la vacanza in modo più autentico".

Con questa mossa, SiVola e Cisalfa Sport provano a ridefinire il concetto di turismo sportivo, trasformando la vacanza estiva in un'esperienza ad alto tasso di movimento e benessere.