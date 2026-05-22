Cisalfa Sport al fianco di Special Olympics Italia per tifare gli atleti dei Giochi Nazionali Estivi

Una partnership che si è consolidata nel tempo attraverso una visione comune, capace di riconoscere nello sport uno strumento concreto di relazione e cambiamento. È in questa prospettiva che Cisalfa Sport continua a sostenere Special Olympics Italia, promuovendo l’importanza dell’attività sportiva per persone con disabilità intellettive, valorizzando il talento di ogni atleta e creando occasioni reali di incontro attraverso il modello dello sport unificato.

Il principio dello Unified Sports®, che vede atleti con e senza disabilità allenarsi e competere insieme nella stessa squadra, rappresenta infatti uno dei punti di maggiore sintonia con la cultura aziendale di Cisalfa Sport: uno sport aperto, partecipato e capace di creare comunità. Una visione che mette al centro la persona prima della performance e che riconosce nel gioco di squadra una leva di crescita collettiva.

I Giochi Nazionali Estivi, con il loro ampio programma multidisciplinare, raccontano la straordinaria varietà del panorama sportivo italiano: atletica, calcio, basket, nuoto, tennis, ginnastica e molte altre discipline diventano espressione di energia, passione e determinazione. Un universo che dialoga in modo naturale con il mondo di Cisalfa Sport, da sempre punto di riferimento per chi pratica sport a ogni livello grazie a un’offerta trasversale che abbraccia running, training, outdoor, team sport, lifestyle nei propri store presenti su tutto il territorio nazionale, luoghi in cui il movimento diventa benessere e condivisione.

“Essere al fianco di Special Olympics Italia da tre anni è motivo di grande orgoglio. Condividiamo la convinzione che lo sport debba essere uno spazio aperto, capace di valorizzare ogni persona e di abbattere ogni barriera. I Giochi Nazionali Estivi rappresentano un momento importante di questo percorso comune e raccontano perfettamente l’energia positiva e lo spirito di partecipazione nei quali Cisalfa Sport si riconosce pienamente”, ha dichiarato Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing di Cisalfa Group.

Attraverso questa collaborazione, Cisalfa Sport conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura sportiva contemporanea e inclusiva, nella quale la passione per il movimento si traduce in opportunità concrete di incontro, crescita e condivisione.