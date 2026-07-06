Cisalfa Sport e Lega Serie B insieme per valorizzare il calcio italiano

Cisalfa Sport, leader italiano nella vendita e distribuzione di articoli sportivi, e la Lega Nazionale Professionisti B annunciano l’avvio di una partnership triennale che unirà le due realtà nella promozione dello sport, nel sostegno delle comunità locali e nella valorizzazione dei giovani talenti.

A partire dal primo luglio, l'accordo vedrà Cisalfa Sport assumere il ruolo di Official Retail Partner della Lega Serie B, entrando così nel cuore della Serie BKT. Questa competizione rappresenta oggi una delle più grandi comunità sportive del Paese, con venti club distribuiti lungo tutta la penisola, oltre trecentonovanta partite per stagione e una platea che supera gli otto milioni e mezzo di tifosi in Italia, a cui si aggiunge una fanbase digitale di quasi nove milioni di follower.

La collaborazione riserva un'attenzione speciale al calcio giovanile, un ambito strategico per il futuro del movimento calcistico nazionale. Cisalfa Sport sarà infatti il Title Sponsor del Campionato Primavera 2, il torneo che ogni stagione accompagna centinaia di giovani atleti nel loro percorso di crescita verso il professionismo. Grazie a questa sinergia, la competizione assumerà ufficialmente la denominazione di Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport.

Il progetto prevede lo sviluppo di un ampio piano di attivazioni e iniziative di engagement dedicate ai tifosi, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra appassionati, club e territori, promuovendo al contempo l'inclusione e i valori positivi dello sport.

Paolo Bedin, Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, ha espresso grande soddisfazione per l'ingresso di Cisalfa Sport nella comunità della Lega B, sottolineando la condivisione di valori fondamentali come la vicinanza ai territori e la promozione della pratica sportiva. Bedin ha inoltre evidenziato come la scelta di legare il brand al Campionato Primavera 2 rappresenti un investimento concreto sulle nuove generazioni di atleti.

Anche Boris Zanoletti, Direttore Generale di Cisalfa Group, ha espresso orgoglio per l'inizio di questo percorso condiviso, definendo la Lega Nazionale Professionisti B una realtà dal patrimonio sportivo e sociale unico. Zanoletti ha ribadito che per Cisalfa Sport questa partnership costituisce un'opportunità concreta per essere ancora più vicina agli appassionati e per contribuire attivamente alla crescita del calcio italiano a ogni livello.