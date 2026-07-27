Clessio e Blauer presentano "Project 02": il nuovo capitolo della loro collaborazione

Il progetto "Project 02" porta la firma di Davide Paoli, artigiano e footwear designer fondatore di Clessio Lab. Nato in Toscana e cresciuto a Bari, Paoli ha dato vita al proprio brand nel 2018, sviluppando un percorso che intreccia artigianalità, design e sperimentazione. Oggi racconta quotidianamente il proprio processo creativo a una community di oltre 600 mila follower, contribuendo a diffondere una nuova cultura del Made in Italy e della manifattura contemporanea.

Sviluppata esclusivamente per questa seconda collaborazione, la nuova Clessio X Blauer Project 02 rappresenta l'evoluzione naturale del progetto avviato lo scorso marzo. Al centro rimane la volontà di valorizzare materiali provenienti da eccedenze produttive di grandi aziende, reinterpretandoli attraverso un linguaggio progettuale essenziale e contemporaneo.

Per questa versione sono stati selezionati due materiali protagonista: una pelle crackle bianca, protagonista della tomaia, e una morbida pelle color crema, impiegata per dettagli e finiture. Il dialogo tra le due texture conferisce carattere alla sneaker, creando un equilibrio tra pulizia delle linee e design contemporaneo, senza rinunciare a comfort e durabilità.

Interamente prodotta in Italia, Project 02 nasce nel rispetto di elevati standard qualitativi e di una lavorazione artigianale curata in ogni dettaglio. La linguetta ospita il nuovo logo Clessio insieme al claim "Vita Lenta", mentre il backtab in pelle embossata è personalizzato con il logo Blauer. A sottolinearne l'esclusività, ogni paio è numerato a mano sul lato della scarpa: la produzione è infatti limitata a soli 1.200 esemplari.

La Clessio X Blauer Project 02 segna un nuovo passo nel percorso condiviso tra i due brand. Una collaborazione che continua a evolversi facendo dialogare design, ricerca sui materiali e savoir-faire italiano, dando vita a un prodotto capace di coniugare identità, qualità e autenticità.

Project 02 è già disponibile e tornerà con un secondo lancio previsto per settembre, offrendo una nuova occasione per scoprire il progetto. È possibile acquistarla su www.clessiolab.com.