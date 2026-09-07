Bryan Adams X Blauer scatta la nuova campagna FW26/27  

Pur essendo conosciuto in tutto il mondo per la sua carriera musicale iniziata negli anni ’80, Bryan Adams si è affermato anche come stimato fotografo di moda e ritrattista fin dagli anni ’90, collaborando con importanti maison di moda, testate internazionali e pubblicando cinque libri di fotografia.

Realizzata a Londra, la campagna vede protagoniste tre nuove voci della scena musicale britannica contemporanea: DYLAN, Cassyette e Ben Kidson. Scelti per la loro estetica distintiva e il loro spirito indipendente, gli artisti portano autenticità e individualità al progetto. La collezione Blauer si integra perfettamente in questa narrazione, combinando funzionalità, innovazione tecnica e uno stile urbano contemporaneo. Capispalla iconici e silhouette moderne interagiscono in modo naturale con la personalità di ciascun artista, creando una fusione dinamica tra moda e musica.

Adams costruisce un racconto visivo in cui stile, identità e autenticità convivono con naturalezza. La campagna si è sviluppata attraverso un dialogo creativo continuo tra gli artisti e il team, dove ogni protagonista è stato rappresentato in modo personale e fedele al proprio stile.

«È stato entusiasmante lavorare con un gruppo così eterogeneo di musicisti per Blauer», afferma Bryan Adams. «Ci siamo concentrati nel cogliere la loro individualità, mantenendo un dialogo costante durante tutto il processo per garantire che ogni artista fosse ritratto in modo autentico.»

Federica Fusco aggiunge: «Lavorare con Bryan Adams è stato un privilegio. È un artista davvero poliedrico, con una rara capacità di trasformare le emozioni in immagini. La scelta di coinvolgere veri musicisti in questa campagna ha portato un’energia unica: artisti fuori dal loro contesto abituale, ma capaci di interpretare il brand in modo autentico e distintivo.»

Con la campagna FW26/27, Blauer continua a evolvere la propria identità visiva contemporanea, in cui heritage, innovazione e cultura musicale si incontrano per dare vita a una narrazione avvincente e internazionale.