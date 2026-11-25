Da Grisport una sneaker "omaggio" al Rosso Ducati per la vittoria del Motomondiale di Marc Marquez
Dopo gli 8 titoli mondiali in MotoGP (a cui si aggiungono i due conquistati nelle classi 125 e Moto2) vinti da Marc Marquez, arriva una sneaker per omaggiare il neo campione del Mondo della “classe regina”.
Devisal by Grisport, team interno della Grisport di Castelcucco, azienda trevigiana produttrice di calzature per la montagna, il tempo libero ed il settore antinfortunistico, ha deciso di rendere omaggio proprio a Marc Marquez con una sneaker “total white” con dettagli rossi, che rimanda al colore della moto che gli ha fatto compiere un’impresa straordinaria e davvero inaspettata.
Dallo stile fresco e giovane, si tratta di una calzatura per il tempo libero che non rinuncia alla buona qualità dei materiali impiegati ed alla cura nei dettagli. Ideale per tutte e quattro le stagioni, è realizzata con tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU, battistrada in PU compatto e con dettagli ricamati e impressi a fuoco.
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