Fondazione Polito: il Passaporto Ematico entra a scuola

Un incontro speciale, un momento dal fortissimo valore umano ed educativo. La data: giovedì 13 febbraio. Il luogo: il Liceo Classico di Agropoli (Salerno). Il bilancio: grande partecipazione collettiva, perché il tema in questione resta di strettissima attualità. La Fondazione 'Fioravante Polito' - Museo e Biblioteca del calcio 'Andrea Fortunato', ancora una volta, ha fatto centro. Così una folta rappresentanza di studenti ha avuto l’opportunità di ascoltare le parole del presidente della Fondazione, Davide Polito, e del responsabile degli eventi Dario Di Sessa, che hanno illustrato ciò che più sta a cuore a chi da anni s'impegna quotidianamente per una battaglia d'importanza capitale: l'adozione del Passaporto Ematico e la necessità imprescindibile di sottoporsi alle visite mediche per chi pratica attività sportiva. «Un messaggio - spiega Polito - di prevenzione e consapevolezza, rivolto ai giovani, affinché lo sport sia sempre vissuto in sicurezza e nel rispetto della propria salute».