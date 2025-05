La Fondazione Polito va ancora a segno: appuntamento il 5 maggio alle 17 

Lunedì 5 maggio a Santa Maria di Castellabate (Salerno) la Fondazione Fioravante Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini" - Museo e Biblioteca del Calcio - segna un grandissimo gol per la salute e lo sport: alle 17 sarà inaugurato con entusiasmo il nuovo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico, per la cui adozione la Fondazione si sta impegnando a fondo sin dal primo giorno. Un passo avanti fondamentale per la prevenzione e la tutela degli atleti, celebrato con una cerimonia speciale alla presenza di testimonial d’eccezione come l’allenatore Massimo Rastelli e medici di altissimo profilo. «Con grande orgoglio inauguriamo uno spazio dedicato alla prevenzione, alla salute e al futuro dello sport giovanile - ha dichiarato il presidente della Fondazione, Davide Polito -. Il Passaporto Ematico rappresenta una svolta concreta nella tutela degli atleti, fin dalle categorie giovanili. È un sogno che si realizza, frutto di anni di impegno, amore e responsabilità verso i nostri ragazzi. Questa apertura è solo l’inizio: vogliamo diffondere una nuova cultura della prevenzione in tutta Italia».