Fondazione Polito: al Museo del Calcio 'sbarca' la... Ferrari!

Domenica 20 luglio il Museo del Calcio “Andrea Fortunato”, ospitato nella splendida cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (Salerno), ha vissuto un momento di grande emozione e orgoglio. «Abbiamo avuto l’onore di accogliere un ospite davvero speciale: il giovane ingegnere della Ferrari di Maranello, Ottavio Perrotta - spiega il presidente della Fondazione, Davide Polito -. Con entusiasmo e grande generosità, Ottavio ha donato al museo un cimelio straordinario con dedica: il coperchio punterie della leggendaria Ferrari 250 Testa Rossa, in scala 1:3. Un pezzo unico, simbolo di eccellenza meccanica e passione sportiva, che va ad arricchire il nostro percorso espositivo con un legame ancor più forte tra calcio, sport e ingegno italiano. Grazie di cuore a Ottavio per questo gesto che unisce tradizione, talento e amore per lo sport». Un altro grande 'colpo' per la Fondazione Fioravante Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini", impegnata quotidianamente per la prevenzione e la salute degli atleti, nonché per l'adozione del Passaporto Ematico.