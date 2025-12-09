Torino: il 20 gennaio 2026 via al tour del Campionato della Pasta fatta a mano

Si apre ufficialmente a Torino il tour del Campionato della Pasta fatta a mano 2026, l’unico campionato al mondo interamente dedicato agli artigiani della pasta, che si pone l’obiettivo di raccontare l’Italia della tradizione, valorizzando la cultura gastronomica nazionale e promuovendo la sostenibilità , attraverso filiera corta e recupero alimentare. Il capoluogo piemontese ospiterà la prima tappa presso Eataly Torino Lingotto, il primo store del Gruppo che propone il meglio del Made in Italy a scaffale, nei ristoranti e tra i banchi della Scuola, aperto nel gennaio 2007 e che in questi giorni festeggia i 19 anni di vita. La tappa torinese (una delle 7 previste in giro per l’Italia) è riservata ai professionisti del settore, tra cui titolari, collaboratori e dipendenti di ristoranti, bistrot, laboratori, trattorie, agriturismi, hotel, oltre a chef privati, docenti e consulenti del settore. I partecipanti si sfideranno “a colpi di mattarello e impasti” , con piatti valutati da una giuria composta da chef stellati, giornalisti ed esperti del settore, secondo criteri che riguardano impasto, gusto, aspetto ed equilibrio nutrizionale.

Nomi e appuntamenti

Tra i primi nomi confermati nella Giuria di Qualità della tappa di Torino, ecco Sabrina Stravato, chef del ristorante Unforgettable di Torino, insignito di una Stella Michelin nella Guida Michelin Italia, dove svolge il suo lavoro anche al fianco dello chef Stefano Mancinelli; oltre alla giornalista enogastronomica Valentina Dirindin. La sua partecipazione arricchisce il valore tecnico e culturale della competizione, portando nella giuria la visione contemporanea, sensibile e profondamente radicata nel territorio dell’unica chef donna stellata di Torino. Il vincitore della tappa di Torino accede direttamente alla finalissima di fine giugno 2026, che si terrà a Napoli, presso la Stazione Marittima, all’interno della quinta edizione del Dmed - Salone della Dieta Mediterranea (11-13 giugno). Anche i secondi e terzi classificati avranno la possibilità di partecipare alla fase conclusiva del Campionato. Durante la giornata saranno assegnati premi speciali e altri riconoscimenti realizzati con i partner.

Da Torino a...

Le iscrizioni per la tappa di Torino sono aperte a partire dal 3 novembre 2025 sul sito ufficiale www.campionatodellapasta.it e resteranno disponibili fino a 20 giorni prima dell’evento. Dopo Torino, il tour proseguirà a Bologna, Firenze, Milano e Roma, dove Eataly accompagnerà i partecipanti in ogni tappa per celebrare e diffondere la cultura gastronomica italiana. Il Campionato toccherà anche Salerno e Bari, completando il percorso in tutta Italia. Il Campionato non incorona solo un vincitore, ma trasforma la pasta fresca in cultura viva da condividere con il mondo. Per informazioni e iscrizioni: www.campionatodellapasta.it, info@campionatodellapasta.it.