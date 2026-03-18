Fondazione Polito: ecco “Prevenzione, performance e salute". Già partito il conto alla rovescia

La Fondazione Fioravante Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Fortunato, Falzetti, Morosini" di Santa Maria di Castellabate (Salerno) ha annunciato la cerimonia di apertura del convegno “Prevenzione, performance e salute - promuovere una cultura della prevenzione concreta”, un appuntamento dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione sanitaria e sportiva. L’evento si terrà il 7 maggio 2026 a Napoli, a bordo della nave da crociera Msc Divina. In questa occasione sarà presentato ufficialmente il progetto “La Fiaccola della Prevenzione”, un percorso simbolico e culturale che mira a sensibilizzare cittadini, giovani e istituzioni sull’importanza della prevenzione come strumento concreto per migliorare la salute e la qualità della vita. Durante la cerimonia sarà illustrato anche il progetto “Il Passaporto Ematico”, iniziativa promossa dalla Fondazione per favorire una maggiore consapevolezza sui controlli sanitari e sull’importanza del monitoraggio della salute nel tempo. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione che non resti teorica, ma che diventi parte integrante delle abitudini quotidiane delle persone. Il convegno riunirà rappresentanti delle istituzioni, professionisti della salute, esperti del mondo dello sport e della prevenzione: sarà un momento di confronto e di approfondimento su temi fondamentali come la tutela della salute, la prevenzione delle patologie e la promozione di stili di vita corretti. Attraverso la Fiaccola della Prevenzione, la Fondazione intende lanciare un messaggio forte e chiaro: la prevenzione deve diventare un valore condiviso e una responsabilità collettiva.