Citizen OF Military: un vero e proprio classico della collezione OF

Collezione OF Military – Un classico della collezione OF, l’orologio militare che non può mancare! Per chi ama l’avventura e vuole un segnatempo affidabile e sicuro, ecco l’orologio militare Citizen declinato in varie versioni di funzionalità ed estetiche, che vanno dal moderno day date al segnatempo che combina acqua e aria al segnatempo Vintage anni ‘40.